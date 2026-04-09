Temblor sacude parte del territorio nacional la noche de este miércoles

El movimiento telúrico fue sensible en una parte del territorio guatemalteco.
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Un temblor fue sensible en el territorio guatemalteco a las 18:50 horas de este miércoles 8 de abril.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el sismo fue de magnitud 3.4.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Alta Verapaz.
La profundidad del mismo ocurrió a 0.80 kilómetros, según el Insivumeh.