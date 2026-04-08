Selena Harris de origen guatemalteco es reconocida como "Gimnasta del año" en EE.UU.

-

La estadounidense de raíces guatemaltecas Selena Harris-Miranda recibió el reconocimiento como "Gimnasta del año 2026" de la Región 5 de la "Asociación de Gimnasia Universitaria Femenina" WCGA por sus siglas en inglés de Estados Unidos.

La atleta fue elogiada en la celebración de los premios regionales, según anunció la propia WCGA.

Harris-Miranda es la primera gimnasta de su equipo, llamado los "Florida Gators", en obtener el premio a la Gimnasta del Año de la Región 5 de la WCGA desde que Trinity Thomas lo consiguiera por tercera vez en 2023.

Su trayectoria como Senior

Ganó el Campeonato Regional de Tempe de la NCAA 2026 en la modalidad general con la puntuación más alta del país (39.825) en la competición regional de 2026.

Tiene cuatro reconocimientos "All-America" de la WCGA en la temporada regular, todos en el primer equipo: general, salto, barras asimétricas y viga de equilibrio.

Utilizó la segunda puntuación más alta del país en la modalidad general de la temporada (39.85), impulsada por un 10.0 en viga de equilibrio, para ganar contra LSU, número 2 del ranking. Fue nombrada "Gimnasta Nacional de la Semana" y "Gimnasta de la Semana de la Conferencia del Sureste (SEC)" por Inside Gymnastics.

Ganó el título de barras asimétricas del "Campeonato de la SEC" con un récord del campeonato de 10.0. Obtuvo honores All-SEC.

Obtuvo la tercera puntuación de 10.0 en viga de equilibrio obtenida en Kentucky (n.° 22).

Compitió como gimnasta completa en nueve ocasiones, ganando cinco títulos: contra Arkansas (39.675), en Georgia (39.50), contra LSU (n.° 2) (39.85), en Kentucky (39.775), en la segunda ronda regional de Tempe de la NCAA (39.825)

Máximos de la temporada de 9.9755 o más: barras asimétricas y viga de equilibrio (10.0), salto y suelo (9.975)

Fue "Gimnasta de la Semana" de la Conferencia del Sureste (SEC) en las semanas 4, 9 y 10, y obtuvo los dos primeros honores de Especialista de la Semana de la SEC.

Lidera a las Gators con 23 victorias en aparatos: 8 en viga de equilibrio, 5 en la general, 4 en barras asimétricas, 3 en salto y 3 en suelo.

Terminó la temporada regular de 2026 clasificada entre las 10 mejores en salto (n.° 8, promedio nacional de clasificación de 9.925), barras asimétricas (n.° 10). T5 – 9.945 NQS), barra de equilibrio (n.° 2 – 9.970 NQS) y clasificación general (n.° 6 – 39.605 NQS).

Está en la lista de Honor Académica de la SEC.

Acerca de Selena Harris Miranda

Nació en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de madre guatemalteca, Nidia Miranda, originaria de Zacapa, y padre norteamericano.

Fue nombrada gimnasta del año 2024 por la competencia Pac-12 Womens Gymnastics Awards por sus puntuaciones perfectas en salto al potro.

Instagram.