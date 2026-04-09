Hansi Flick: "¿Era penal? No entiendo por qué no entró el VAR"

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El técnico del Barcelona, Hansi Flick, expresó su descontento con el VAR por no intervenir en una jugada polémica durante el partido de ida de los cuartos de final de la Champions, en el que su equipo cayó 0-2 ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Al finalizar el encuentro, el entrenador alemán puso el foco en una acción del segundo tiempo, cuando el defensor Marc Pubill tocó el balón con la mano dentro del área tras un saque de Juan Musso, antes de devolverle la pelota al guardameta.

"Es una jugada clarísima: el defensor toca el balón con la mano y no se señala nada. No entiendo por qué el VAR no revisó la acción. Además, el encargado del VAR es alemán, lo que lo hace aún más sorprendente", declaró al ser cuestionado.

Flick también comentó que el VAR sí prestó atención a la jugada que terminó con la expulsión de Cubarsí justo antes del descanso, pero aseguró que no recibió ninguna explicación sobre la acción de Pubill.

En España se armó un revuelo gigante por ESTA MANO de Pubill NO SANCIONADA como PENAL para el Barça, después del pase de Musso…



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"Preferí no hablar con el árbitro. Ahora debemos aceptarlo y concentrarnos en el partido del martes. Tenemos calidad en el equipo y jugadores capaces de marcar la diferencia, así que hay que seguir peleando", añadió.

A pesar de la derrota, el entrenador valoró positivamente el desempeño de sus futbolistas, destacando que generaron numerosas ocasiones de gol, y los animó a mantener la actitud de cara al encuentro de vuelta en el Metropolitano.

"Confiamos en nosotros. Incluso con un jugador menos en la segunda parte hicimos un gran trabajo. Ellos tienen calidad y no fue sencillo defenderlos, pero nosotros también creamos oportunidades", concluyó.