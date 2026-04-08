Ricardo Arjona se encuentra con Oscar D'León en pleno escenario

Ricardo Arjona dio una gran sorpresa a sus fans en pleno concierto con la presencia de Oscar D'León.
OTRAS NOTICIAS: El regalo que Elena Rose le dio a Ricardo Arjona en un concierto
Durante un show de "Lo que el seco no dijo" el mítico exponente de la salsa, se unió al cantautor guatemalteco.
"Es la primera vez que estamos frente a frente, hemos disfrutado en muchas oportunidades la tarima, pero fue un invento tuyo de tenerme en un video en Caracas", dijo el venezolano.
"Oscar, estos muchachos se perdieron una canción tuya", dijo el guatemalteco. Tras esto el cantautor interpretó "Llorarás", con los gritos y el ritmo de los presentes.
Este evento provocó emociones encontradas de los presentes, al ver a dos grandes juntos.
Oscar D'León
Óscar Emilio León Simosa es un cantautor y músico venezolano, uno de los mayores exponentes del son, la musica caribeña y la salsa. Obtuvo popularidad en los Estados Unidos en los años 1990.
Fue el primer cantautor venezolano en obtener un galardón del Grammy anglosajón a "Mejor álbum de salsa tropical" y en 2001, un año después de que se editara un disco emblemático: "Masterpiece/Obra Maestra" de Tito Puente y Eddie Palmieri por el tema "Cielito Lindo, La Negra Mariachi Medley" Featuring- Óscar D'León, este formó parte del soundtrack de la película animada "Mi villano favorito 2".
MIRA: