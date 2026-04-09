Gobierno pide investigar denuncias por la reelección del rector de la Usac

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Gobierno pide que la justicia investigue si se cometieron irregularidades en la reelección de Walter Mazariegos.

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, fijó su postura ante la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El Ejecutivo instó a los órganos de justicia a investigar los señalamientos que han surgido por la elección del rector de la única universidad pública y resolver conforme al marco legal vigente.

Según la comunicación oficial: "El ministro de Gobernación —Marco Antonio Villeda— emitió ya en su comunicación la postura del Gobierno de la República ante los hechos ocurridos hoy durante el proceso autónomo de elecciones de la Usac".

Resalta que dicha postura es "en cuanto a la prioridad de brindar seguridad a la comunidad universitaria y a la población, y evitar el escalamiento de hechos violentos".

"Asimismo, se expresó que ante las múltiples denuncias que existen alrededor de una serie de irregularidades que se habrían cometido en el marco de dicho proceso electoral, el Gobierno de la República hace un llamado a los órganos de justicia para que investiguen y resuelvan conforme a derecho", precisa de comunicación.

La respuesta del Gobierno se da más de siete horas después de que Soy502 consultara a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia su postura oficial del Gobierno o el Presidente sobre ante la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac.

La Secretaría no precisó cuál es la postura personal del presidente Bernardo Arévalo, quien el lunes en conferencia de prensa y el martes a través de sus redes sociales oficiales afirmó que la Usac es "muy importante" para el destino del país y que la situación que vía era "preocupante".

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Herrera lo rechaza

Quién si fijó una postura sobre la reelección del rector de la Usac es la vicepresidenta Karin Herrera, quien comunicó que "rechaza categóricamente la elección de rector de la Usac".

Herrera manifestó que comparte el sentir de la comunidad universitaria que, según indicó, "fue excluida del evento electoral".

La vicepresidenta cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la elección y señaló que no se garantizó la participación plena de los sectores que integran la universidad.