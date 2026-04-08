La revelación de Shakira en plena entrevista

Shakira hizo una confesión en una entrevista hecha por la española Henar Álvarez para el programa "Al cielo con ella", de televisión española RTVE.
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Álvarez preguntó a la colombiana si sentía que había perdido el tiempo al hacer una pausa en su carrera cuando estuvo en una relación con Piqué.
"Estoy pensando que durante un tiempo pusiste tu carrera profesional en un segundo lugar pero ellos nunca renuncian a nada por conciliar con su familia", le dijo a la estrella.
Shakira dio una poderosa respuesta:
"Para mi era importante vivir esos primeros años como madre, dándole todo a mis hijos, no podía vivir en Estados Unidos y sí, perdí muchísimas oportunidades en ese momento, porque mi carrera siempre ha sido muy enfocada en Estados Unidos y de ahí aparecen las oportunidades, para el mundo".
"En algún momento sí estuve apartada de situaciones que habrían sido muy positivas para mi carrera pero la vida me dio una oportunidad ¿no? y cuando la vida da limones hay que hacer limonada y eso es lo que he venido haciendo", contestó.
"¿Te arrepientes de haber puesto la carrera en un segundo lugar durante un tiempo?", preguntó la comunicadora.
"¡Por mis hijos no!", contestó rotundamente.
"He rellenado la frase por mi cabeza", le contestó Henar.
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