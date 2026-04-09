Simeone: "Buen resultado, pero con un rival que nos hará sufrir"

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El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, destacó la gran eficacia de su equipo y el resultado positivo logrado este miércoles, tras imponerse 0-2 al Barcelona en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Aun así, advirtió que en el partido de vuelta el conjunto azulgrana será un rival muy exigente.

"El equipo trabajó bien en conjunto y supo golpear en los momentos clave. El segundo tanto nos dio mayor tranquilidad. Lástima que no pudimos ampliar más la ventaja, como ellos hicieron la semana pasada y ahora nos tocó a nosotros", explicó, haciendo alusión a la expulsión de Cubarsí antes del descanso.

El entrenador argentino señaló que no pudo apreciar con claridad esa jugada por la distancia y evitó profundizar en su análisis, aunque sí resaltó la actitud de sus futbolistas, que supieron sacar provecho de la acción tras una buena combinación entre Julián y Giuliano que derivó en un mano a mano con el portero y la posterior expulsión.

En cuanto a una posible mano de Pubill dentro del área, Simeone consideró correcta la decisión arbitral de no sancionarla: "Es una cuestión de lógica. Marc estaba iniciando la jugada tras recibir el balón y entendió la acción igual que el árbitro. A partir de ahí, siempre se pueden generar interpretaciones para buscar polémica", concluyó.