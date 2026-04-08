Río Las Lajas: El oasis de pozas naturales que refresca a todo Gualán

-

¿Buscas dónde refrescarte en Zacapa? El río Las Lajas en Gualán es el destino ideal. Con sus pozas naturales y entorno de bosque seco, este refugio ofrece el descanso perfecto para familias y turistas.

El río Las Lajas se ha convertido en uno de los destinos más visitados por familias y turistas que buscan refrescarse y disfrutar del descanso en Gualán, especialmente durante fin de año y Semana Santa.

Es un río de importancia local que atraviesa el paisaje semiárido característico de Zacapa, ofreciendo un refugio fresco frente a las altas temperaturas de la región.

Familias de la localidad y vecinas acuden a darse un chapuzón. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Es por ello que en diversas épocas del año se observa a personas provenientes de distintos sectores de Gualán y municipios cercanos, quienes llegan para compartir momentos de recreación, aprovechando el clima cálido característico de la región.

Kevin Rodríguez, vecino del sector, comentó que cada año este río se llena de vida, pues es un lugar bonito para ir en familia y disfrutar de la naturaleza. Por su parte, el vecino Juan Ramos expresó que "el ambiente es agradable y el río es muy hermoso; vale la pena venir a conocerlo".

Además, las autoridades recomiendan a los asistentes tomar precauciones, especialmente al ingresar al río, así como mantener la limpieza del área para conservar este atractivo natural que es visitado en distintas fechas.

Familias llevan sus alimentos para tener un picnic o disfrutar de una tarde alegre. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Se distingue por

Aguas estacionales: Durante el verano, el caudal se mantiene limpio y apto para el baño, convirtiéndose en un punto de reunión para las familias.

Durante el verano, el caudal se mantiene limpio y apto para el baño, convirtiéndose en un punto de reunión para las familias. Entorno natural: El río fluye entre vegetación propia del bosque seco y zonas de rocas planas (de donde posiblemente deriva el nombre "Las Lajas"), creando pozas naturales ideales para nadar.

La frescura y tranquilidad del lugar invita a las personas a llegar en todo el año. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Lo que puedes hacer

Como actividad principal, las familias suelen visitar las riberas para disfrutar del agua fresca, nadar y combatir el calor zacapaneco.

Al igual que en otros ríos cercanos como el Río Grande, es común ver grupos organizando almuerzos al aire libre o simplemente descansando bajo la sombra de los árboles.

Ofrece vistas pintorescas de la naturaleza local, típicas de la región oriental de Guatemala.

Dada su ubicación en Gualán, puedes complementar tu visita explorando otros sitios cercanos como el río El Lobo, el río Doña María o las famosas Cuevas de Doña María.

Muchos llegan para compartir momentos gratos en familia. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

¿Cómo llegar?

Para llegar, debes dirigirte hacia el nororiente de Guatemala utilizando la carretera CA-9 Norte (Ruta al Atlántico).

En vehículo particular

El trayecto desde la ciudad de Guatemala tiene una distancia aproximada de 166 a 171 kilómetros y el tiempo estimado de viaje es de 3 a 4 horas, dependiendo del tráfico.

Toma la carretera CA-9 Norte con dirección a Puerto Barrios.

Pasa por puntos clave como El Rancho y la entrada a la ciudad de Zacapa.

Continúa por la CA-9 hasta llegar al municipio de Gualán.

El río Las Lajas se ubica en las cercanías del casco urbano de Gualán. Se recomienda preguntar localmente por el acceso exacto a los balnearios, ya que suelen ser áreas recreativas naturales de fácil acceso desde el pueblo.

En autobús