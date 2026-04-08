¡Arrancan los motores! No te pierdas el Campeonato Guatemalteco 4x4

Si te gustan los motores y la emoción, este evento te llevará al límite.
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Este 12 de abril, a partir de las 9:00 a.m., se llevará a cabo el Campeonato Guatemalteco 4X4, en la Finca El Planón, San José Pinula, a un costado de la arena Gatorade.
Entre las categorías participantes están Junior, Femenina, Stock, T2, T3 y Libre.
Además, en el evento estará el reconocido narrador Rudy García, voz oficial del 4x4 centroamericano, quien será el encargado de narrar cada momento.
El valor de las entradas será de: Q50 para adultos, Q25 para niños y Q30 por parqueo.
Ahora bien, si deseas participar, la inscripción para competir tendrá un costo de Q100.