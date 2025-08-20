"Archie" y sus amigos llegarán al cine en versión live action

- El filme promete humor, drama y mucha nostalgia. OTRAS NOTICIAS: "Superman 2" confirmada, James Gunn trabaja en la secuela Se confirma que Universal Pictures está trabajando en una nueva película de acción en vivo sobre la línea de historietas de las aventuras de un grupo de adolescentes que se enfrentan a desafíos de la vida cotidiana. Phil Lord y Chris Miller producirán la esperada adaptación. (Foto: X) Archie Comics llegará a la pantalla grande con la dirección y producción de Phil Lord y Chris Miller, junto con el guion de Tom King, quien es conocido por su trabajo en DC Comics. ENTÉRATE: Chris Columbus, director de "Mi pobre angelito", descarta reboot El proyecto aún no cuenta con elenco, pero ya genera expectativa. (Foto: X) El proyecto se encuentra en sus primeras etapas y tanto Phil como Chris han compartido su entusiasmo por presentar a Archie, Veronica, Betty y el resto del grupo a una nueva generación. Por el momento, se desconoce quiénes serán los actores que darán vida a los jóvenes, aunque el proyecto promete cautivar tanto a los fanáticos de toda la vida como a una nueva audiencia. Se especula que la cinta se estrenará en algún punto de 2026.