Presidente anuncia mensaje a la nación para este miércoles 15 de octubre

El mandatario ya se encuentra en el país tras una gira por Europa.

El presidente Bernardo Arévalo ya se encuentra en Guatemala, luego de haber estado de gira por Europa.

La noche de este martes reapareció en el Galardón Nacional a la Exportación 2025, organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), pero evitó hablar de los reos fugados.

Sin embargo, minutos más tarde publicó en sus redes sociales un mensaje: "He estado reunido con los equipos de seguridad y he tomado decisiones importantes", afirmó.

También dijo: "mañana (miércoles) me dirigiré a la nación con un anuncio para responder a lo que importa: enfrentar al crimen y garantizar que las familias en Guatemala vivan seguras".

El mensaje

Según indicó, el mensaje a la nación será este miércoles 15 de octubre a las 12:00 horas.

Además, indicó que por medio de las redes sociales del Gobierno se podrá ver la transmisión.