Cámara de Industria exige al presidente firmeza y destituciones por fuga de reos

La Cámara de Industria de Guatemala calificó de inaceptable la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel de Fraijanes II.

Este martes 14 de octubre la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) pronunció su inconformidad por el silencio del presidente Bernardo Arévalo tras la fuga de 20 reos del Centro de Detención Fraijanes II.

Según la CIG, esta situación revela una crisis profunda de control y liderazgo dentro del Ministerio de Gobernación y "una peligrosa debilidad del estado frente a las pandillas que amenazan con la seguridad nacional".

También expresan la indignación al respecto y solicitan que el mandatario asuma su responsabilidad para remover de inmediato a los funcionarios que no han cumplido con sus labores, asimismo que se tomen medidas penales a quienes por acción u omisión permitieron que los fugitivos salieran del penal.

"Cámara de Industria de Guatemala expresa su indignación y pide al presidente de la República asumir con firmeza su responsabilidad, remover de inmediato a funcionaros que han fallado y deducir responsabilidades penales", se lee en el comunicado.

El CIG pide profundizar los procesos de control en el sistema penitenciario, "que se realicen los censos y verificación de los privados de libertad para evitar que una situación como la que se está desarrollando se repita".

Hasta el momento, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia notificó que el presidente aún no ha convocado al Consejo Nacional de Seguridad.

"El presidente Bernardo Arévalo, desde su arribo, ha continuado el trabajo sobre este tema y mantiene una comunicación permanente con su equipo", respondieron de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, ante la insistencia de periodistas sobre el tema.