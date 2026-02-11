Arévalo confirma que Luis Pacheco sigue siendo viceministro de Desarrollo Sostenible

-

Funcionario lleva 294 días en prisión preventiva y, según el mandatario, esperarán a que sea liberado para que retome sus funciones.

El mandatario Bernardo Arévalo confirmó que Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán y quien lleva más de 9 meses de prisión, seguirá siendo el viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La información fue confirmada durante la conferencia de prensa La Ronda, en la cual el gobernante fue consultado por periodistas si iba a designar a un nuevo viceministro de Desarrollo Sostenible en el MEM.

"Vamos a continuar como se ha venido desarrollando. Luis Pacheco sigue estando y no se nombrará un viceministro hasta que sea liberado de este proceso espurio y pueda retomar sus funciones", contestó Arévalo a la interrogante.

El presidente Bernardo Arévalo dijo que no relevará a Pacheco del cargo. (Foto: SCSP / Soy502)

El 23 de abril de 2025, la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) ejecutó una orden de captura contra Pacheco durante un allanamiento realizado en un inmueble ubicado en la zona 1 de la capital.

El funcionario, quien también fue presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, fue señalado de cometer los delitos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstaculización a la justicia.

Las acusaciones indican que Pacheco, en su calidad de presidente de los 48 Cantones, lideró algunas de las protestas y plantones que se desarrollaron en octubre de 2023 que tenían como propósito exigir que el actual presidente tomara posesión.

Posteriormente a ser escuchado por un juez, Pacheco, junto al también líder comunitario Héctor Chaclán, capturado por el mismo caso, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Presidente envía mensaje

Durante la conferencia de prensa, Arévalo envió un mensaje de solidaridad hacia los líderes indígenas y aseguró que su caso es "espurio desde sus orígenes" y ha sido objeto de manipulaciones.

Pacheco fue presidente de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023. (Foto: Archivo / Soy502)

"El único señalamiento que se le puede hacer a estas personas es el de haber defendido la democracia y los derechos de todos los guatemaltecos. Mi solidaridad con Luis y Héctor", afirmó el mandatario.

Aseguró que su administración trabaja "cada día para rescatar la justicia" la cual afirmó fue arrebatada al pueblo y que "los tiene secuestrados".