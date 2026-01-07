Arévalo confirma relevo del embajador de Estados Unidos en Guatemala

-

El mandatario descarta que exista un impacto negativo en las relaciones bilaterales por el relevo del diplomático estadounidense.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, será trasladado en las próximas semanas como parte de una decisión administrativa del Gobierno estadounidense.

El mandatario explicó que el propio embajador estadounidense le notificó el cambio recientemente y resaltó que se trata de una medida de carácter general y no específica para Guatemala.

"En una conversación, hace pocos días, el señor embajador —Tobin— Bradley me confirmó personalmente que tiene órdenes de traslado en el marco de la medida que ha tomado el Gobierno de los Estados Unidos", afirmó el gobernante.

Añadió que la disposición responde a una dinámica interna en Washington pues "esta decisión consiste en retirar a todos los embajadores que fueron nombrados por el Gobierno del presidente —Joe— Biden para iniciar un nuevo proceso de nominación de embajadores".

El embajador de Estados Unidos en Guatemala Tobin Bradley dejará el cargo en las próximas semanas. (Foto: Archivo / Soy502)

Arévalo confirmó que el cambio del embajador se llevará a cabo "en el curso de las próximas semanas".

El presidente subrayó que el relevo diplomático no implica ningún cambio en la relación bilateral ni en los programas que ambas naciones impulsan de manera conjunta.

"Esta es una medida general sobre embajadores nombrados por la administración anterior, no tiene ningún efecto sobre las relaciones diplomáticas. Tampoco sobre la naturaleza de los proyectos, todo sigue normal e inclusive en estas semanas vamos a tener visitas de funcionarios para seguir trabajando y avanzando en la serie de proyectos conjuntos que tenemos", afirmó el mandatario.

Arévalo agregó que las iniciativas bilaterales continúan en desarrollo y mantienen su hoja de ruta y que entre estos proyectos hay "temas de seguridad, de desarrollo, de la construcción de proyectos estratégicos" por lo que "todo sigue en marcha" y se seguirá desarrollando.

El gobernante calificó la decisión estadounidense como un proceso ordinario de transición gubernamental.

"Es un cambio que ellos han tomado como una medida general, es el cambio de una administración a la administración siguiente", añadió el mandatario.