Gobierno de Guatemala hace un llamado a la paz ante la situación en Venezuela

-

El mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo se pronunció tras la detención de Nicolás Maduro y los incidentes en Venezuela.

Tras los recientes ataques militares reportados en Venezuela este 3 de enero, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció a través de su cuenta en X, haciendo un llamado a la paz y al respeto del derecho internacional.

Ante los hechos en Venezuela, hacemos un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral, y respetar los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas.

La paz y el respeto al derecho internacional es el claro camino que debemos seguir. — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 3, 2026

Luego de confirmarse la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, Venezuela. Además, afirmo que "la paz y el respeto al derecho internacional es el claro camino que debemos seguir", solicitando cesar cualquier acción militar unilateral para la resolución del conflicto.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela