Gobierno de Guatemala hace un llamado a la paz ante la situación en Venezuela

  • Por Maria Fernanda Gallo
03 de enero de 2026, 09:13
Arévalo hace un llamado a la paz para el territorio venezolano. (Foto: Archivo/Soy502)

El mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo se pronunció tras la detención de Nicolás Maduro y los incidentes en Venezuela.

Tras los recientes ataques militares reportados en Venezuela este 3 de enero, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció a través de su cuenta en X, haciendo un llamado a la paz y al respeto del derecho internacional.

Luego de confirmarse la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, Venezuela. Además, afirmo que "la paz y el respeto al derecho internacional es el claro camino que debemos seguir", solicitando cesar cualquier acción militar unilateral para la resolución del conflicto.

