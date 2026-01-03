Gobierno de Guatemala hace un llamado a la paz ante la situación en Venezuela

El mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo se pronunció tras la detención de Nicolás Maduro y los incidentes en Venezuela.
Tras los recientes ataques militares reportados en Venezuela este 3 de enero, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció a través de su cuenta en X, haciendo un llamado a la paz y al respeto del derecho internacional.
Luego de confirmarse la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, Venezuela. Además, afirmo que "la paz y el respeto al derecho internacional es el claro camino que debemos seguir", solicitando cesar cualquier acción militar unilateral para la resolución del conflicto.
