Guatemala está de acuerdo con llamado a la paz entre Israel y Palestina

Mandatario hace énfasis en que el país reconoce el Estado palestino desde hace más de 12 años.

El presidente Bernardo Arévalo indicó que Guatemala no votó en la resolución que busca que se restablezca la paz entre Israel y Palestina por una cuestión de procedimiento, pero señaló que de forma continúa se ha pedido que comience el proceso de paz entre los dos Estados.

El pasado 12 de septiembre la Asamblea General de la Organización de Nacional Unidas (ONU) adoptó una resolución respaldando la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución de dos Estados: Palestina e Israel y el desarme de Hamas.

El texto, que fue impulsado por Francia y Arabia Saudita, obtuvo 142 votos a favor, diez en contra y doce abstenciones, entre estas últimas está Guatemala.

Guatemala se abstuvo de votar en la resolución respaldando la Declaración de Nueva York. (Foto: ONU / Soy502)

Durante la conferencia de prensa La Ronda el mandatario fue consultado la postura de Guatemala y adelantó: "Las razones fueron de tipo procedimental, por una cuestión que se dio", declaró el mandatario sin dar más detalles.

Arévalo destacó que el Estado de Guatemala "reconoce al Estado de Palestina desde el 2013" y que en las últimas votaciones que se han llevado a cabo en la ONU "se ha votado a favor de su reconocimiento e ingreso con derechos dentro de la Asamblea General".

Sobre el contenido de la Declaración de Nueva York, el gobernante afirmó que "en las declaraciones que se han hecho de manera continua" se ha "reiterado los elementos que ya están" en el documento.

"Hacemos un llamado al cese de las hostilidades de inmediato, hacemos un llamado al comienzo de un proceso de paz que tiene que estar basado en el principio de un hogar nacional para cada uno de los dos pueblos", afirmó Arévalo.

También señaló que Guatemala solicitó que cese cualquier intento de limitar el acceso de la asistencia humanitaria a toda la población afectada por el conflicto.

El mandatario resaltó que Guatemala tiene más de una década de reconcoer el Estado palestino. (Foto: SCSP / Soy502)

"Es decir, estamos de acuerdo con el conjunto, nosotros ya reconocemos a Palestina, de hecho, muchísimos de los firmantes de esos acuerdos no lo hacen, es una cuestión de procedimiento que nos impidió acompañar la declaración", puntualizó el presidente.

En abril de 2013, Guatemala reconoció a Palestina como un Estado "libre, independiente y soberano".

Esto sucedió luego de haberse abstenido a hacerlo en noviembre de 2012, cuando la ONU elevó su estatus de "entidad observadora" a "Estado observador no miembro".