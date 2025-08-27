Gobierno de Guatemala se pronuncia por situación en la Franja de Gaza

-

En un comunicado, Guatemala urge "a las partes al establecimiento de un alto al fuego inmediato".

Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), expresó su "profunda preocupación por la situación en la Franja de Gaza".

"Reconocemos el derecho legítimo de todos los pueblos a vivir en seguridad y en paz", precisa el documento.

El Minex subrayó "la obligación de todos los Estados a respetar el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, así como las resoluciones de las Naciones Unidas".

El Minex difundió el comunicado oficial. (Foto: Minex / Soy502)

El comunicado agrega que "la protección de la población civil, la liberación de todos los rehenes, y el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria son demandas que reiteramos a todas las partes en el conflicto".

Por último, se lee en el documento: "Guatemala hace un llamado urgente a las partes al establecimiento de un alto al fuego inmediato y reafirma su disposición a apoyar iniciativas encaminadas al establecimiento de la paz".