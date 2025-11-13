Bernardo Arévalo envía mensaje a la Selección de Guatemala y asegura más seguridad

-

El presidente Bernardo Arévalo ha enviado un mensaje para los aficionados guatemaltecos que apoyen a la Selección Nacional, pero que también mantengan el respeto en todo momento.

El presidente Bernardo Arévalo ha publicado en su cuenta de X un mensaje hacia los aficionados guatemaltecos, previo al partido de Guatemala ante Panamá por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

Arévalo mencionó: "Hoy es un día especial para nuestra Selección Nacional y el sueño de llegar al Mundial. Sé que nuestros 11 guerreros dejarán el alma en la cancha".

Además, el mandatario aprovechó para hacerle una solicitud a los aficionados que viven con emoción este encuentro futbolístico, indicando que "a quienes apoyamos desde afuera, nos corresponde hacerlo desde la alegría y el respeto, evitando cualquier acto de violencia".

También dijo lo siguiente: "He instruido al Ministro de Gobernación activar todas las medidas que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad durante la jornada. Guatemala está lista para vivir esta fiesta deportiva dignamente".

Esto ante los posibles hechos que se podrían suscitar antes, durante y después del partido, en el que cualquier acto de violencia podría provocar hasta una pérdida de puntos para la Selección Nacional "en la mesa".

El mandatario cerró con la frase de "¡Vamos Guate!".

Presidente de Panamá se pronuncia

Por aparte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habló sobre la supuesta agresión sufrida a la selección de Panamá tras su llegada a Guatemala y pidió respeto en el deporte.

De igual manera, recordó que Panamá siempre ha tratado con altura a los equipos visitantes y exhortó a los fanáticos guatemaltecos a comportarse de igual manera.