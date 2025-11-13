Reunión urgente para reforzar seguridad en el Guatemala vs Panamá

-

La FIFA, la Concacaf, federativos panameños y guatemaltecos se reunirán al mediodía para tratar aspectos de seguridad y logística en el juego de Guatemala ante Panamá en el estadio de El Trébol.

MÁS FÚTBOL: Horarios y rutas alternas por cierres en El Trébol por partido de Guatemala

La reunión (12:00 m) responde a la preocupación de la delegación panameña por su seguridad durante su estadía en Guatemala, luego del recibimiento que ellos catalogan como hostil producido a su arribo.

La Federación Nacional de Futbol lleva a la junta varias propuestas para que los canaleros se sientan tranquilos.

Los ofrecimientos:

Que la SAAS (Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República) se sume al sistema de resguardo de la delegación panameña.

Incrementar el perímetro de seguridad establecido en el estadio de El Trébol.

Ofrecerle un mejor espacio y seguridad adicional a los federativos y administrativos que acompañan a la selección panameña en el estadio de El Trébol.

¡⚽️ !



¡VAMOS GUATE!



GuatemalaPanamá

⏱️8:00pm

️El Trébol #VamosGuate #ModoSelección #Respeto pic.twitter.com/o7FXInjPTM — FFG (@fedefut_oficial) November 13, 2025

Según se pudo conocer, Panamá también estaría preocupada por una posible sobrepoblación en El Trébol. La Fedefut presentará el sistema que utilizó para la venta de boletos y el sistema que usará para dar acceso a la afición.

A eso de la 1:00 p. m. se esperar tener noticias sobre los acuerdos alcanzados. De momento, Guatemala y Panamá se medirán está noche (8:00 p. m.) en la penúltima jornada de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.