Arévalo defiende nombramiento de embajador de Guatemala en España

Mandatario asegura que cambio se debe a procesos de la carrera diplomática.

El presidente Bernardo Arévalo defendió el nombramiento del embajador de Guatemala en España, Jorge Skinner-Klée Arenales, e indicó que no está pensando en removerlo del cargo.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario fue consultado sobre el reciente nombramiento de Skinner-Klée como embajador de Guatemala en España, a pesar de haber sido uno de los principales lobistas en contra de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

"El nombramiento del embajador Skinner-Klée es parte de una rotación que se da en el servicio diplomático de manera regular y continua entre los embajadores de carrera", respondió el mandatario.

El mandatario Arévalo afirmó que Skinner-Klée es un diplomático de carrera. (Foto: Archivo / Soy502

Agregó que el embajador estaba en servicio en Austria y anteriormente ya ha estado en otros lugares como Alemania y en Organización de Estados Americanos (OEA). "Eso es un embajador de carrera", dijo el gobernante.

Arévalo argumentó que Skinner-Klée llegó al puesto en España porque no se tenía embajador y era necesario cubrir dicho espacio.

"El puesto que él dejó lo tomará otro embajador de carrera. Es parte de las rotaciones normales que suceden en el servicio diplomático", enfatizó el presidente.

Asimismo, el mandatario aseguró que el Skinner-Klée "es un embajador del que no se duda que va a cumplir las instrucciones que se le den".

Al preguntarle si no tiene pensado removerlo del cargo, el mandatario respondió que "no".