Guatemala condena los atentados ocurridos en Cali y Antioquia

Los atentados ocurrieron el pasado jueves y han causado conmoción a nivel internacional.

El Gobierno de Guatemala condenó los atentados ocurridos en Cali y Antioquia, Colombia donde al menos 19 personas perdieron la vida y otras 65 resultaron heridas.

El pronunciamiento de Guatemala se llevó a cabo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) que señaló que "condena enérgicamente" los atentados ocurridos en territorio colombiano.

"Estos actos, que han causado la pérdida de vidas, incluyendo policías y población civil, así como numerosos heridos, representan una amenaza a la estabilidad y a la seguridad del pueblo colombiano", precisa el pronunciamiento del Minex.

Los atentados ocurridos en Colombia conmocionaron a la comunidad interancional. (Foto: AFP¨/ Soy502)

El Ministerio señala que "Guatemala extiende su solidaridad al pueblo y al Gobierno de Colombia en este momento de dolor, y manifiesta sus condolencias a las familias de las víctimas" y "desea una pronta recuperación de los heridos".

"Guatemala reitera su apoyo a los esfuerzos de paz y seguridad en la región, a la vez que reafirma su compromiso con la promoción de la paz y el rechazo a todo tipo de violencia", finaliza el comunicado.

Según medios internacionales la tarde del pasado 21 de agosto, un camión cargado con explosivos estalló cerca de una base aérea militar en Cali. Posteriormente ocurrió el derribo de un helicóptero en Antioquia.

Las autoridades colombianas han confirmado hasta el momento que por atentados al menos 19 personas murieron y no menos de 65 más resultaron heridas.