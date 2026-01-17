Arévalo presenta segundo informe de Gobierno en la Concha Acústica

-

El presidente Bernardo Arévalo presentó su segundo informe de gobierno en las instalaciones de la Concha Acústica, zona 1.

El segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo se llevó a cabo de manera pública en las instalaciones de la Concha Acústica, ubicada a una cuadra del Palacio Nacional de la Cultura, en la zona 1.

Acompañado de su gabinete de Gobierno, el mandatario inició su disertación con una anécdota y recordó que la primera vez que ingresó en el Despacho Presidencia, mismo que ocupó su padre Juan José Arévalo Bermejo, "sintió su presencia".

"Muchos han querido que somatemos la mesa", expuso y dijo que cumplirá el mandato que le dieron en las urnas y hacer las cosas "de manera diferente".

Vista aérea de las instalaciones de la Concha Acústica, durante el discurso presidencial. (Foto: Captura de pantalla)

"No estoy buscando beneficios inmediatos, soluciones rápidas", expresó y aseguró "no estoy aquí para hacer chapuces", aseveró durante su discurso.

Entre los logros descritos por el mandatario están:

Impulso de la iniciativa ´Mano a mano´, que involucra a 230 mil familias. Por el momento hay unas 50 familias libres de pisos de tierra en once municipios.

Remozamiento de 6 de cada diez escuelas. Es decir, unas 23 mil en todo el país.

Establecimiento más de 500 nuevos institutos de educación básica que abrirán sus puertas este año.

En temas de salud, destacó la habilitación de 82 puestos de salud (entre construcción y remozamiento).

Entrega de casi 200 becas a estudiantes universitarios incluidas en el programa 'Becas por nuestro futuro'.

Entrega de más de 600 créditos del programa 'Mi primera vivienda´

Contratación del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para la modernización de Puerto Quetzal.

El presidente agradeció durante su discurso al equipo de gobierno que lo acompaña. (Foto: Captura de pantalla)

"Pensamos no en la próxima elección, sino en la próxima generación", especificó respecto a las obras de infraestructura previstas en temas como puertos y aeropuertos.

También reconoció que hay áreas en las que permanecen retos y que se deben entregar más y mejores resultados. "Por eso la determinación de redoblar los esfuerzos en esas materias", explicó.

Respecto a 2026, recordó que es un año que estará marcado por cambios en varias instituciones. También dijo que hay intensiones de entorpecer el trabajo.

Para finalizar hizo un llamado para recuperar el sistema de justicia una decisión que calificó como "de vida o muerte".

"Infórmense, estén atentos, no se dejen engañar por mentiras", indicó.

El presidente Arévalo llegó a la Concha Acústica en compañía de su esposa Lucrecia de Peinado. (Foto: Estuardo Paredes / Colaboración)

