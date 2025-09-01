Presupuesto 2026 permitirá "construir un país más justo", dice Bernardo Arévalo

-

Con un mensaje transmitido en redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo habló del proyecto de Presupuesto que se entregará al Congreso.

Después del anuncio emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) este lunes 1 de septiembre sobre la próxima presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, el presidente Bernardo Arévalo envió un mensaje a la población y aseguró que el monto solicitado "se apega a la realidad del país".

Acompañado por la vicepresidenta Karin Herrera y miembros del Gabinete de Gobierno, el mandatario aseguró que los fondos que se solicitarán al Congreso permitirán "construir un país más justo".

Arévalo no mencionó cifras, pero en días anteriores autoridades del Minfin dijeron que el techo de gastos previsto ronda los Q163 mil millones, es decir Q8 mil millones más de lo que se tiene vigente este año.

Q8 millardos sería el aumento que busca el Gobierno en el Presupuesto 2026.

Un mensaje sin números

"Este presupuesto es acorde con nuestra realidad y con los cambios que debemos impulsar en todos los ámbitos de la administración pública", afirmó el jefe de Estado, y aseguró que "cada quetzal se usará para generar más crecimiento económico, más empleo y más bienestar social".

Sin informar cantidades, también dijo que el próximo año se busca triplicar los kilómetros de caminos rurales intervenidos, pero no habló de carreteras. Lo que sí mencionó fue la contratación de maestros, entre otros temas.