¡Pedirán Q163 mil millones! Finanzas afina detalles para el Presupuesto 2026

-

El Ejecutivo busca contar con más recursos el próximo año para implementar diversos proyectos.

OTRAS NOTICIAS: Comenzará análisis de ley que plantea multas por hostigamiento en cobro de deudas

El próximo 2 de septiembre vencerá el plazo que tiene el Gobierno para presentar su proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 ante el Congreso y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) está ultimando detalles.

Walter Figueroa, viceministro de esa cartera, informó que la propuesta llegaría en la fecha límite al Legislativo y añadió que el techo de gastos que se solicitará rondaría los Q163 mil millones.

Eso quiere decir que el plan de gastos tendría un aumento de por lo menos Q8 mil millones, respecto del presupuesto que está vigente este año, el cual asciende a Q154,836.6 millones.

Q8 millardos de aumento tendría el Presupuesto 2026, respecto del plan de gastos vigente este año.

¿De dónde saldría el dinero?

De acuerdo con Figueroa, para financiar el gasto previsto para el siguiente ejercicio fiscal se ha considerado la recaudación de unos Q119 mil millones en impuestos, así como la adquisición de Q31 mil millones en deuda, tanto interna como externa.

El funcionario indicó que la emisión de bonos del Tesoro ascendería a más de Q27 mil millones, mientras que los Q4 mil millones restantes procederían de préstamos con entes internacionales.

El @GuatemalaGob buscaría contar con un presupuesto de Q163 mil millones para 2026, dijo el viceministro del @MinfinGT Walter Figueroa



: Cortesía pic.twitter.com/xYwsDnJzLz — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 27, 2025

Hay variaciones

Las mencionadas cantidades suponen incrementos respecto de lo que presentó el Minfin en julio pasado. Para entonces, se hablaba de un techo máximo de Q161,779.6 millones y una deuda bonificable de Q25,607.1 millones.

Sin embargo, para entonces ya se advertía que las cifras eran preliminares y podrían sufrir modificaciones. En todo caso, los montos definitivos se conocerán, a más tardar, el próximo martes 2 de septiembre.

El Gobierno busca contar con más recursos el próximo año para ejecutar diversos proyectos. (Foto ilustrativa: Shutterstorck)

El proceso

De acuerdo con lo establecido en ley, una vez el Congreso reciba la iniciativa de Presupuesto 2026, esta deberá ser leída en el pleno y remitida a la Comisión de Finanzas y Moneda.

Esa sala deberá analizar el proyecto y emitir el dictamen correspondiente, el cual podría contener modificaciones, de considerarse necesario. Después de ello, la propuesta tendría que regresar al hemiciclo para su aprobación.

El Legislativo tiene como límite el 30 de noviembre para avalar el nuevo plan de gastos del Gobierno. Si eso no ocurriera, quedaría vigente el de este año.