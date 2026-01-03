Maduro y su esposa serán llevados ante la justicia en Nueva York, dice Trump

-

Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados esta madrugada durante un ataque militar de Estados Unidos.

El líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados y extraídos del país por fuerzas estadounidenses, serán presentados ante la justicia en Nueva York, declaró el presidente Donald Trump.

"Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", declaró Trump a la emisora televisiva Fox, en alusión a los cargos de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas, entre otros, presentados en 2020.

Maduro y Flores serán conducidos primero al buque Iwo Jima, que se encuentra desplegado en aguas del Caribe, explicó Trump a preguntas de los periodistas.

Vicepresidenta exige prueba de vida

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo esta madrugada desconocer el paradero del presidente y su esposa, y exigió una "fe de vida" de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

La vicepresidenta es la primera en la línea de sucesión del poder en Venezuela.

Rodríguez reiteró que los "planes de defensa integral de la nación" quedan activos, después de que el gobierno de Maduro denunciara una "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos y declarara un estado de excepción.