¿No saben cuántos reos hay? Arévalo dice que hará censo de los presos en cárceles

El mandatario afirmó que esta medida permitirá tener un mejor control de todos los privados de libertad del país.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció este miércoles 15 de octubre, a través de un mensaje grabadop, sobre la fuga de 20 líderes del Barrio 18, la cual fue confirmada el pasado sábado 11 de octubre.
El mandatario afirmó que lo ocurrido en el Sistema Penitenciario no es un fallo operativo, es una falta grave contra cada guatemalteco que confía en el Estado.
Debido a esta falla ha considerado accionar sobre varios puntos importantes, pues asegura que las cárceles deber funcionar como centro de cumplimiento de penas.
Entre las medidas anunciadas por Arévalo está la de realizar un censo de la población penitenciaria de todas las cárceles del país, "lo que permitirá tener, por primer vez en la historia, información efectiva sobre la identidad y localización de cada uno de los y las privadas de libertad", dijo el mandatario.
"Este censo, para el que nunca se había contado con voluntad política, lo llevaremos a cabo con alta tecnología biométrica, esto permitirá una máxima seguridad", aseguró.
Este anuncio, además, lo acompañó de la promesa de construir una nueva prisión para 2 mil reclusos, que dice que se construirá en un año, y luego de aceptar la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.