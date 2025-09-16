Arévalo señala que Donald Trump explica en una carta que valora logros de Guatemala

-

Durante La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo describió el contenido de una carta que recibió de su homólogo Donald Trump.

El presidente Bernardo Arévalo informó que recibió una carta de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la cual felicitó al país por su Independencia.

"Viene una felicitación al pueblo guatemalteco por el aniversario de los 204 años de nuestra independencia y se manifiesta impresionado por el trabajo que hemos desarrollado para combatir el narcotráfico", indicó el gobernante.

Destacó que en la misiva el presidente estadounidense se refirió a "los avances notables" que el país ha tenido "en poco tiempo en temas como migración, seguridad y combate al crimen transnacional".

El presidente de Estados Unidos destacó el trabajo que Guatemala hace para combatir el narcotráfico. (Foto: Archivo / Soy502)

Arévalo afirmó que su administración "ha liderado una guerra contra las drogas y los carteles del narcotráfico", la cual "ha sido reconocida por el Gobierno estadounidense".

El presidente señaló que la carta dice: "Juntos hemos demostrado a los criminales y narcotraficantes que no les permitiremos invadir nuestros países y que se encuentra impresionado con las mejoras de Guatemala en la interdicción de precursores químicos sintéticos utilizados para producir drogas mortales".

Precisó que Trump señaló que otras áreas de colaboración en donde también se ha trabajado los calificó como "pasos históricos desde el establecimiento de acuerdos de seguridad para aeropuertos y puertos marítimos que facilitan nuestras fronteras hasta la modernización de la infraestructura estratégica de Guatemala en asociación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos".

El gobernante indicó que la misiva concluye en que "esto es solo el comienzo. Más buenas noticias de Guatemala incluyendo la mejora del comercio justo, se esperan".

Arévalo afirmó que la carta enviada por el presidente estadounidense "reafirma el sentido del mensaje que mandó el secretario de Estado, Marco Rubio".

Subrayó que Estados Unidos es un aliado clave en la lucha más trascendental que Guatemala está enfrentando, la cual es "la lucha contra el narcotráfico en tiempos donde las organizaciones criminales operan como verdaderas multinacionales del crimen".

El presidente Arévalo afirmó que el país tiene una lucha directa contra el crimen organizado. (Foto: Archivo / Soy502)

"La cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico no es un lujo opcional, es una necesidad fundamental. Este Gobierno lo tiene claro y no da ni un paso atrás en esta materia", declaró el mandatario.

Concluyó al decir que en ese marco el fin de semana se capturó a cuatro extraditables en operativos a cargo de las fuerzas de seguridad, con los cuales se suman 25 detenciones con fines de extradición en lo que va del año.