EE. UU. felicita a Guatemala en el 204 aniversario de su independencia

El país norteamericano reafirma su compromiso de seguir trabajando con Guatemala.

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos (EE. UU.), felicitó este 15 de septiembre al pueblo de Guatemala con motivo del 204 aniversario de su independencia.

La información fue trasladada por Oficina del Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. en la cual señala que el país norteamericano y Guatemala "gozan de una relación sólida y en constante crecimiento basada en un compromiso compartido con la prosperidad económica, seguridad regional y el combate a la inmigración ilegal".

Rubio precisó que "bajo la presidencia de Bernardo Arévalo, Guatemala ha recibido a miles de personas repatriadas desde los Estados Unidos y ha extraditado a numerosos criminales peligrosos, en estrecha cooperación con las fuerzas de seguridad estadounidenses".

Destacó que "Guatemala continúa siendo un socio firme en la lucha contra traficantes de drogas y los cárteles, lo que hace que los ciudadanos de ambos países estén más seguros".

"Es por ello que este año, nuestros dos gobiernos firmaron acuerdos históricos para modernizar la infraestructura, mejorar la gestión migratoria y expandir la cooperación en materia de seguridad", declaró Rubio.

El secretario de Estado puntualizó que "estos acuerdos ejemplifican cómo más de 175 años de relaciones bilaterales han avanzado la seguridad y la creación de empleos en ambos países".

Destacó que al conmemorar esta ocasión EE. UU. reafirma su compromiso de profundizar la colaboración entre ambos países y espera que se sigan construyendo avances y se continúe la búsqueda de objetivos compartidos.

"En nombre de los Estados Unidos de América, extiendo mis más sinceras felicitaciones al pueblo de Guatemala al celebrar el 204 aniversario de su independencia", afirmó Rubio.