Bernardo Arévalo responde a críticas por daño en puente Mocá

El colapso del puente afecta a la economía nacional según varios sectores del país.

El presidente Bernardo Arévalo respondió a las críticas hechas por varios sectores sobre la necesidad de reparar el puente Mocá y señaló que lo que sucedió es producto de la desatención que sufrió la infraestructura a lo largo del tiempo.

El mandatario fue consultado que ante el colapso del puente Mocá, ubicado entre Nahualate y Río Bravo, Suchitepéquez varios sectores criticaron la falta de ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y exigieron al Gobierno a utilizar el presupuesto en mantenimiento vial.

"La respuesta le está dando el Ministerio de Comunicaciones toda vez que ya empezaron a trabajar en las torres que tienen que sostener el puente", respondió el gobernante.

El punte Mocá está hubicado en Suchitepéquez y su inhabilitación afecta la economía señalan varios sectores del país. (Foto: Archivo / Soy502)

Arévalo recordó que el puente colapsó "no porque no se le dio mantenimiento en los últimos 18 meses, sino porque no se le dio mantenimiento "tal vez desde que fue construido".

"Es lo que sucede con la infraestructura desatendida que tiene ese problema, pero el Ministerio está reaccionando, ya está operando en el puente Mocá y se están tomando las medidas para recuperarlo", respondió el mandatario.

Colapsa infraestructura

La noche del miércoles 20 de agosto trascendió que el puente Mocá, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente en Suchitepéquez, había colapsado.

La estructura sufrió graves daños luego de las fuertes lluvias que se registraron en el departamento.

En principio la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) exigió al Ministerio de Comunicaciones habilitar de forma urgente el puente Mocá por el impacto negativo a la economía del país que provoca al no poder utilizarse.

"Exigimos al CIV cumplir con sus funciones y atender, con carácter de urgencia y prioridad nacional, la habilitación de esta infraestructura conforme al marco legal vigente, sin excusarse en la necesidad de excepciones normativas", señaló la Cámara mediante un comunicado.

El colapso del puente Moca se registró el pasado 20 de agosto en la noche. (Foto: Provial / Soy502)

Posteriormente la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT) hizo "un llamado urgente" a las autoridades del CIV para priorizar el mantenimiento planificado y eficiente de la red vial de Guatemala.

En su comunicación oficial la CNT exhortó al Gobierno a que se implementen políticas públicas que garanticen "un mantenimiento vial continuo, transparente y basado en criterios técnicos, así como la asignación eficiente de recursos para infraestructura estratégica y una red vial en condiciones adecuadas para transitar".