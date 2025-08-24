CNT urge al Gobierno priorizar el mantenimiento vial en el país

-

Según los transportistas la mala infraestructura del país impacta de forma negativas en la competitividad del país.

La Coordinadora Nacional de Transportes (CNT) hizo "un llamado urgente" a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para priorizar el mantenimiento planificado y eficiente de la red vial de Guatemala.

La petición de la CNT se llevó a cabo mediante un comunicado donde señalaron que "las carreteras en buen estado no solo representan seguridad para los usuarios, sino que son un pilar fundamental para el desarrollo económico, la integración regional y la competitividad del país".

El colapso del puente Moca se registró el pasado 20 de agosto en la noche. (Foto: Provial / Soy502)

La Coordinadora afirmó que en la actualidad "el deterioro progresivo de muchas rutas estratégicas está afectando gravemente la movilidad de personas y mercancías, el acceso a servicios básicos y la conectividad entre comunidades".

Señaló que es una situación que impacta directamente en los costos logísticos, la productividad del sector transporte y la calidad de vida de los guatemaltecos.

En su comunicación oficial la CNT exhortó al Gobierno a que se implementen políticas públicas que garanticen "un mantenimiento vial continuo, transparente y basado en criterios técnicos, así como la asignación eficiente de recursos para infraestructura estratégica y una red vial en condiciones adecuadas para transitar".

La CNT puntualizó que mantener la viabilidad en las carreteras es "invertir en el futuro de Guatemala" pues "una red vial moderna y funcional es clave para atraer inversión, facilitar el comercio y fortalecer la integración centroamericana".