Gobierno espera que OEA conozca el caso de Guatemala esta semana

El Minex, a través del canciller Carlos Martínez, formalizó la solicitud de una sesión extraordinaria OEA esta semana para exponer la situación de Guatemala y la crisis institucional generada por las acciones del Ministerio Público (MP). Esta medida busca diálogo crucial con estados miembros y se complementa con la próxima reunión entre el presidente Bernardo Arévalo y el secretario Sebastián Kraljevich en el marco del monitoreo OEA democracia ante la desestabilización Gobierno.

Carlos Ramiro Martínez, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), confirmó la solicitud formal a la Organización de Estados Americanos (OEA) para convocar una sesión extraordinaria esta misma semana.

La Cancillería busca exponer la situación que afronta Guatemala y abrir un diálogo en el marco de los estados miembros. Además, se espera que el presidente Bernardo Arévalo se reúna con el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich, como parte de los acercamientos cruciales gestionados por el Minex.

Martínez señaló que espera que la OEA, sesione esta misma semana de forma extraordinaria y de esa forma conozca la situación que afronta Guatemala.

Durante su participación en la conferencia de prensa "La Ronda" el canciller explicó que la solicitud de llevar a cabo una sesión extraordinaria en la OEA fue entregada este lunes 27 de octubre a primera hora en las oficinas de la organización ubicadas en Washington, Estados Unidos.

Martínez señaló que ya han estado en comunicación con las altas autoridades de la Secretaría General de la OEA, particularmente con el secretario de la institución Albert Ramchand Ramdin.

"Ayer solicitamos a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA una sesión extraordinaria. El motivo es ir a exponer cuál es la situación que estamos enfrentando en Guatemala desde la semana pasada", precisó el funcionario.

Agregó que con esto lo que buscan es "abrir una posibilidad de diálogo en el marco de los estados miembros de la OEA para compartir con ellos los sucesos de los últimos días" y resaltó que este es un "mecanismo usual".

"Pedimos una sesión extraordinaria que esperamos se pueda concretar para esta misma semana", aseveró el ministro.

Primeros acercamientos

Martínez también explicó que este lunes arribará al país el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA Sebastián Kraljevich y se espera que el presidente Bernardo Arévalo sostenga mañana por la tarde una reunión con él.

"Es una coincidencia que venga al país, viene a inaugurar un evento en Guatemala, pero por supuesto vamos a aprovechar la visita para exponerle a él esto", indicó el funcionario.

La solicitud del Minex a la OEA se da en el contexto de una persistente crisis institucional que afecta al país. Esta se agudizó tras las elecciones de 2023 debido a las constantes acciones del Ministerio Público (MP).

Las acciones más recientes del MP incluyen la apertura de nuevos casos contra el presidente Bernardo Arévalo. Entre ellos, el señalamiento de poner en riesgo la soberanía del país, lo cual aumenta la tensión con el Ejecutivo.

La OEA ha estado monitoreando la situación política en Guatemala desde la transición. Su Secretaría General ha advertido previamente que las acciones del Ministerio Público representan una amenaza a la democracia guatemalteca.