Presidente revela su agenda de trabajo en la Asamblea de Naciones Unidas

El mandatario considera importante participar en la asamblea y reafirmar los principios por los cuales fue establecida la ONU.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que viajará a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con una agenda de un día y medio.

El mandatario reveló que llegará Nueva York la noche del próximo 23 de septiembre y espera regresar la noche del 25 de septiembre.

"En primer lugar, se dará un discurso con la visión de Guatemala sobre los nuevos retos que tiene el mundo. Los avances y compromisos que como nación tenemos en los objetivos que hablamos, libertad, pluralismo, desarrollo y justicia", indicó.

El mandatario también describió que participará en una cumbre en apoyo y compromiso con la democracia, donde participarán los jefes de Estado de América Latina y de Europa.

"Participaremos precisamente para señalar la necesidad de renovar el compromiso mundial con la democracia como forma de Gobierno", dijo el gobernante.

Agregó que se tiene contemplado sostener algunas reuniones bilaterales con otras organizaciones.

Arévalo destacó que esta ocasión es importante porque se conmemoran los 80 años de la ONU y su Gobierno ha definido como un objetivo central de su política exterior el fortalecimiento del multilateralismo.

"Es importante ir a participar en la Asamblea de la ONU para reafirmar los principios con los cuales fue establecida después de la Segunda Guerra Mundial. Una organización que se estableció precisamente para darle respuesta a lo que habíamos aprendido en esa terrible conflagración", afirmó el presidente.

El mandatario afirmó que es necesario "evitar la guerra", "construir la paz" y hacerlo "mediante un mundo que se fundamenten los principios de justicia y que trabaje para el desarrollo compartido de la humanidad".