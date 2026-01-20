"Ya estoy quemando mis chivas hommies", el video que incrimina a Liro Rebelde

-

"Liro Rebelde" fue capturado por la PNC por su presunta vinculación a los ataques en contra de la PNC. Su celular, lo incrimina, pero el MP no lo procesó por los ataques, solo por otros delitos.

Soy502 tuvo acceso a un video en el que se observa lo que había en el celular de Harol Salguero, alias "Liro Rebelde".

En el celular existe una conversación con su pareja, en la que le indica qué está haciendo y envía noticias relacionadas a los ataques a PNC.

Pero además, el pandillero le envía un video en donde se observa que está quemando ropa y zapatos, los cuales se presume usó durante un ataque armado en contra de la PNC.

"Ya estoy quemando mis chivas amor. Hay una mancha de sangre", le dice a su pareja. En otro video, le informa a otros integrantes del Barrio 18 que ya está quemando sus cosas. "Ya estoy quemando mis chivas hommies", se escucha.

Este video fue reproducido por el Ministerio Público en la audiencia de primera declaración en contra de "Liro Rebelde". Sin embargo, no le imputó ningún delito relacionado con esto, pese a que el celular lo incriminaría directamente con los hechos violentos.

Ligado a proceso por portación de arma

El MP solo le imputó portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción, delitos por los que quedó ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva.

Pese al video y a los audios presentados, el fiscal no presentó acusación por terrorismo ni lo vinculó con los asesinatos de los agentes de la PNC. El MP justificó que la investigación continúa abierta.

El juez, en su resolución, dijo que quedaba a criterio del MP presentar más adelante alguna petición en contra del acusado.

"Se estableció la posible vinculación, pero eso será posteriormente que el señor fiscal decida alguna otra petición a la judicatura correspondiente", dijo el juez.

El director de la PNC, David Boteo, durante las honras fúnebres a los agentes caídos en cumplimiento de su deber, informó que en el celular de un pandillero capturado, encontraron planificación de uno de los hechos, haciendo referencia a "Liro Rebelde".

Así fue su captura

Harol Salguero, pandillero del Barrio 18, fue capturado en zona 21 y vinculado por la Policía Nacional Civil por los ataques realizados en contra de agentes policiacos. Estos atentados dejaron 10 uniformados fallecidos.

Su captura se realizó cuando la PNC investigada el ataque en contra de policías en Villa Nueva, y notaron que caminaba por la vía pública de manera sospechosa y nerviosa.

Al hacerle la inspección le encontraron un arma de fuego y marihuana. Además, de su teléfono celular. Por lo que fue consignado.