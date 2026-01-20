"Liro Rebelde" tenía orden de captura y enfrentará otro proceso

-

"Liro Rebelde" fue capturado en flagrancia. Al ingresar a carceleta, se le notificó otra orden de captura, por lo que ahora enfrentará dos procesos penales.

Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", fue capturado en flagrancia en la zona 21, vinculado a los ataques en contra de la Policía Nacional Civil (PNC).

El sujeto llevaba un arma de fuego y marihuana, por lo que fue consignado y trasladado hacia la Torre de Tribunales. Por esa captura quedó ligado a proceso penal y fue enviado a prisión preventiva.

Sin embargo, Liro Rebelde ya era buscado por la justicia. El 12 de enero pasado, se giró una orden de captura en su contra por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer exacciones intimidatorias.

Esa orden de captura aún no aparecía en el sistema, fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo del Departamento de Quetzaltenango.

En los tribunales, Salguero fue notificado de la orden de captura en menciòn y deberá comparecer ante ese juzgado para solventar su situación legal.

"De acuerdo con las investigaciones, el sindicado es presunto miembro activo de la clica "Solo para Locos" y habría participado en la conspiración para exigir extorsión a una víctima; sin embargo, el cobro no se consumó gracias a las coordinaciones realizadas por el Ministerio Público (MP)", informó el ente investigador.

MP imputa hechos a Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", capturado en zona 21, la noche del domingo 18 de enero.



La PNC lo detuvo como presunto atacante de agentes.



Videos: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/mL82RFjecR — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 19, 2026

El celular de Liro Rebelde

Al momento de su captura, se le incautó su teléfono celular. La PNC encontró mensajes, audios y videos que hacían referencia a los ataques armados en su contra por parte del Barrio 18.

En el celular existe una conversación con su pareja, en la que le indica qué está haciendo y envía noticias relacionadas a los ataques a PNC.

Pero además, el pandillero le envía un video en donde se observa que está quemando ropa y zapatos, los cuales se presume, usó durante un ataque armado en contra de la PNC.

"Ya estoy quemando mis chivas amor. Hay una mancha de sangre", le dice a su pareja.

En otro video, le informa a otros integrantes del Barrio 18: "Ya estoy quemando mis chivas hommies", se escucha.

Este clip fue reproducido por el MP en la audiencia de primera declaración. Sin embargo, no le imputó ningún delito relacionado con esto, pese a que el celular lo incriminaría directamente con los hechos violentos.

Atencion: esto fue lo que la PNC encontró en el celular de Liro Rebelde y por lo cual lo vincularon al ataque contra policías.



Atencion: esto fue lo que la PNC encontró en el celular de Liro Rebelde y por lo cual lo vincularon al ataque contra policías.

El MP mostró esto al juez pero no pidió que lo ligara a proceso penal por los ataques a la PNC.

En el celular de Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", encontraron audios en los que hace referencia que atacaron a PNC con fusiles Ak47 y otras armas.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/54lGjpIcFQ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 19, 2026

Ligado a proceso por portación de arma

El MP solo le imputó portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción, delitos por los que quedó ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva.

Pese al video y a los audios presentados, el fiscal no presentó acusación por terrorismo ni lo vinculó con los asesinatos de los agentes de la PNC. El MP justificó que la investigación continúa abierta.

El juez, en su resolución, dijo que quedaba a criterio del MP presentar más adelante alguna petición en contra del acusado.

"Se estableció la posible vinculación, pero eso será posteriormente que el señor fiscal decida alguna otra petición a la judicatura correspondiente", dijo el juez.

El director de la PNC, David Boteo, durante las honras fúnebres a los agentes caídos en cumplimiento de su deber, informó que en el celular de un pandillero capturado, encontraron planificación de uno de los hechos, haciendo referencia a "Liro Rebelde".