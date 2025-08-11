Arévalo y Sheinbaum discutirán sobre el Tren Maya y seguridad fronteriza

-

Además de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en la reunión programada para este viernes con Bernardo Arévalo estaría el primer ministro de Belice.

La cita entre el presidente Bernardo Arévalo y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, está próxima a concretarse y las autoridades de Gobierno informaron sobre los temas que se priorizarán durante el encuentro.

"Estamos en un gran momento de colaboración entre el pueblo de Guatemala y de México", dijo el mandatario, al referirse a la reunión que se celebrará este viernes 15 de agosto.

Según indicó, la junta se iniciará en Santa Elena, Flores, Petén, y continuará en el sitio arqueológico Calakmul, en territorio de estado mexicano de Campeche. En este último punto se uniría el primer ministro de Belice, John Briceño.

Primero en Petén y después en Campeche, se reunirán los presidentes de México y Guatemala, Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo, respectivamente. (Foto: Archivo/Soy502)

Tren maya

Asuntos relacionados con energía, migraciones, seguridad, infraestructura, ambiente y agricultura formarían parte de la agenda a desarrollar, agregó el gobernante, y detalló que uno de los temas prioritarios sería el tren maya.

De acuerdo con la información proporcionada, las reuniones no solo se llevarán a cabo a nivel presidencial, sino que se prevé la participación de ministros y jefes de diferentes secretarías.

Esto se debe a que también se prevé presentar un "poryecto ambiental trinacional", indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez. Además, anunció que se prevé dialogar sobre los siguientes temas:

ampliación de redes de transporte

seguridad fronteriza

migración y trabajadores temporales

puertos y servicios fronterizos

Como parte de la delegación guatemalteca, se prevé la participación de los titulares de los ministerios de Energía y Minas, Gobernación y Defensa Nacional. También viajarían los jefes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas e Instituto Guatemalteco de Migración, por mencionar algunos.