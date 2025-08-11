Arévalo y Sheinbaum discutirán sobre el Tren Maya y seguridad fronteriza

Además de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en la reunión programada para este viernes con Bernardo Arévalo estaría el primer ministro de Belice.
La cita entre el presidente Bernardo Arévalo y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, está próxima a concretarse y las autoridades de Gobierno informaron sobre los temas que se priorizarán durante el encuentro.
"Estamos en un gran momento de colaboración entre el pueblo de Guatemala y de México", dijo el mandatario, al referirse a la reunión que se celebrará este viernes 15 de agosto.
Según indicó, la junta se iniciará en Santa Elena, Flores, Petén, y continuará en el sitio arqueológico Calakmul, en territorio de estado mexicano de Campeche. En este último punto se uniría el primer ministro de Belice, John Briceño.
Tren maya
Asuntos relacionados con energía, migraciones, seguridad, infraestructura, ambiente y agricultura formarían parte de la agenda a desarrollar, agregó el gobernante, y detalló que uno de los temas prioritarios sería el tren maya.
De acuerdo con la información proporcionada, las reuniones no solo se llevarán a cabo a nivel presidencial, sino que se prevé la participación de ministros y jefes de diferentes secretarías.
Esto se debe a que también se prevé presentar un "poryecto ambiental trinacional", indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez. Además, anunció que se prevé dialogar sobre los siguientes temas:
- ampliación de redes de transporte
- seguridad fronteriza
- migración y trabajadores temporales
- puertos y servicios fronterizos
Como parte de la delegación guatemalteca, se prevé la participación de los titulares de los ministerios de Energía y Minas, Gobernación y Defensa Nacional. También viajarían los jefes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas e Instituto Guatemalteco de Migración, por mencionar algunos.