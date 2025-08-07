Reunión entre Arévalo y Sheinbaum será el 15 de agosto

-

Presidenta de México indica que existe la posibilidad que los acompañe el primer ministro de Belice.

OTRAS NOTAS: Presidentes de Guatemala y México sostendrán reunión en agosto

La reunión entre el presidente Bernardo Arévalo y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto. Además, se analiza la posibilidad que los acompañe el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

"La próxima semana vamos a ver al presidente Arévalo de Guatemala", indicó Sheinbaum, en la conferencia de prensa denominada La Mañanera, en el Palacio Nacional de México.

#Nacional



La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) adelantó, este 7 agosto, que la próxima semana sostendrá una reunión con su homólogo de #Guatemala, Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon), y detalló que espera la confirmación del primer ministro de #Belice, John Briceño… pic.twitter.com/7m1M8iGnVJ — SPR Informa (@SPRInforma) August 7, 2025

Sheinbaum indicó que la reunión será en el sureste de México y que hasta el momento aún se analiza el lugar exacto para la reunión.

Además, la mandataria mexicana reveló que analiza la posibilidad la participación de Briceño y aseguró que daría más detalles la próxima semana.

Derivado de las declaraciones de la presidenta mexicana, se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) sobre cuándo y dónde se llevará a cabo y respondió que: "será el 15 de agosto" y que "aún se están afinando detalle".

La reunión bilateral entre los mandatarios será para afianza los lazos políticos entre ambas naciones. (Foto: Archivo / Soy502)

Sobre la participación del primer ministro beliceño se indicó que quien invita es el Gobierno mexicano, por lo cual no se tiene detalles.

Anteriormente, el presidente guatemalteco ya había anunciado que se reuniría con su homóloga mexicana para fortalecer la alianza política y económica que sostiene la relación entre ambos Gobiernos.

"Nuestro Gobierno ha venido manteniendo una serie de reuniones técnicas con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en el desarrollo de una agenda bilateral y de cooperación muy activa", afirmó el mandatario en ese momento.