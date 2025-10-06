Arévalo sostendrá reunión privada con el papa León XIV durante gira en Europa

-

Bernardo Arévalo también se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea.

El presidente Bernardo Arévalo desarrollará esta semana una agenda internacional en Europa que incluye su participación en el foro Global Gateway, en Bruselas, y culminará con una audiencia privada con el papa León XIV.

Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, informó que "el sábado el presidente sostendrá una audiencia privada con su santidad el Papa León XIV".

El funcionario no brindó más detalles sobre el encuentro que tendrá el mandatario con el jerarca de la Iglesia Católica y se limitó a señalar: "Les estaremos informando más acerca de esta importante agenda de trabajo".

El papa León XIV recibirá al mandataro Bernardo Arévalo. (Foto: Archivo / Soy502)

Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia quiénes serán los funcionarios que acompañen al mandatario en su viaje a Ciudad del Vaticano, pero aún no han respondido a la interrogante.

Gira por Europa

La reunión del gobernante con el sumo pontífice se desarrollará en el marco de una visita que el mandatario llevará a cabo en Bruselas, Bélgica, donde participará en el evento denominado Global Gateway.

"Este es un evento que la presidenta de la Comisión Europea —Ursula von der Leyen— anticipó hace algunas semanas en Nueva York, donde se sostuvo un encuentro bilateral con el presidente Bernardo Arévalo", explicó Palomo.

Según el funcionario, el Global Gateway es un foro de atracción de inversiones, participan las máximas autoridades de las empresas más importantes de Europa y los jefes de Estado de diferentes partes de Europa y de Latinoamérica.

Precisó que para el jueves y viernes (9 y 10 de octubre) habrá actividades alrededor de la atracción de inversiones en la que participará el presidente de la República, donde además tendrá una reunión con la presidenta de la Comisión Europea.