Esta era el arma del hombre que disparaba al aire en San Cristóbal

Cuatro hombres fueron sorprendidos disparando al aire y uno de ellos terminó muerto.
EN CONTEXTO: Hombre es abatido tras ser sorprendido disparando al aire en San Cristóbal (video)
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados sobre un grupo de sujetos que estaba lanzando disparos al aire en la 2a. calle del bulevar Pinares de San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
Los hombres, al notar la presencia de la policía, intentaron huir a bordo de un automóvil Chevrolet, P127 KQW, originando una persecución que terminó en la zona 8 de Villa Nueva.
En el enfrentamiento armado murió Marvin Marvin Raúl Aníbal, de 26 años, quien llevaba una carabina marca Silver Shadow, calibre .223 con una tolva, la cual fue localizada a un costado de su cuerpo.
En San Cristóbal, donde los sospechosos presuntamente disparaban al aire, se localizaron 11 indicios balísticos.
Los otros tres implicados lograron escapar.