La Ciudad de Guatemala cumple 250 años de historia (video)

Este 2 de enero se cumplen 250 años de la Ciudad de Guatemala.
El 2 de enero de 1776 la Ciudad de Guatemala transformó su historia al establecerse en el Valle de la Ermita, recibiendo el nombre de "Nueva Guatemala de la Asunción".
Fue aquí cuando nació una nueva ciudad, la cual superó terremotos, trasladados y muchos retos.
Desde entonces, se ha convertido en un lugar que mezcla una herencia colonial con modernidad, donde nacen talentos, se escriben historias y se han inspirado generaciones enteradas.
Su arquitectura también es única, pues combina tradición y actualidad.
Quiñónez celebra la fecha
El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, compartió un video en redes sociales conmemorando este importante acontecimiento.
"Donde se cruzan los caminos, nacen las oportunidades", este fue el mensaje que acompañó el video.