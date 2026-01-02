Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La Ciudad de Guatemala cumple 250 años de historia (video)

  • Por Jessica González
02 de enero de 2026, 12:55
La Ciudad de Guatemala ha enfrentado distintos retos a lo largo de su historia. (Foto: archivo/Soy502)

La Ciudad de Guatemala ha enfrentado distintos retos a lo largo de su historia. (Foto: archivo/Soy502)

Este 2 de enero se cumplen 250 años de la Ciudad de Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: La actividad que generará tránsito y cierres viales este lunes 5 de enero

El 2 de enero de 1776 la Ciudad de Guatemala transformó su historia al establecerse en el Valle de la Ermita, recibiendo el nombre de "Nueva Guatemala de la Asunción".

Fue aquí cuando nació una nueva ciudad, la cual superó terremotos, trasladados y muchos retos.

Desde entonces, se ha convertido en un lugar que mezcla una herencia colonial con modernidad, donde nacen talentos, se escriben historias y se han inspirado generaciones enteradas. 

Su arquitectura también es única, pues combina tradición y actualidad. 

Quiñónez celebra la fecha

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, compartió un video en redes sociales conmemorando este importante acontecimiento.

"Donde se cruzan los caminos, nacen las oportunidades", este fue el mensaje que acompañó el video.

Míralo aquí:  

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar