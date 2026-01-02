Will Smith es demandado por acoso y despido injustificado

El actor y rapero estadounidense inicia el año con el pie izquierdo, luego de que se hiciera pública una demanda en su contra.

De acuerdo con la información de People, Will Smith habría sido demandado por su exviolinista, Brian King Joseph, por acoso y despido injustificado.

El caso incluye acusaciones de acoso sexual. (Foto: Instagram/Will Smith)

Según Joseph, los hechos habrían ocurrido durante la gira musical en 2025 de Smith. Tras concluir la presentación en Las Vegas, el músico regresó a su habitación de hotel y se dio cuenta de que alguien había entrado sin autorización, debido a que encontró objetos subidos de tono, lo que alertó al violinista.

El incidente habría ocurrido en un hotel de Las Vegas. (Foto: Brian King Joseph)

Tras el hallazgo, King se comunicó con el personal del hotel, la policía local y el equipo de gestión de la gira para recibir apoyo; sin embargo, el equipo de Smith no tardó en notificarle que estaba despedido.

El violinista afirma no haber recibido apoyo del equipo de la gira. (Foto: Instagram/Will Smith)