Argentina entrena en Alicante para el amistoso ante Angola

La actual campeona del mundo comenzó este lunes su concentración en Alicante, España, con vistas al amistoso que disputará el próximo viernes frente a la selección de Angola, en la ciudad de Luanda.
Los primeros futbolistas argentinos arribaron al complejo La Finca Resort el domingo por la noche, mientras que el resto de los convocados por Lionel Scaloni se incorporarán a lo largo del martes.
Bajo la conducción de su capitán Lionel Messi, el plantel llevó a cabo su primera práctica vespertina, desarrollada a puerta cerrada. La conferencia de prensa del entrenador está pautada para el jueves 13 de noviembre.
Ese mismo día, el equipo emprenderá viaje rumbo a Angola para disputar el encuentro amistoso del viernes. Una vez finalizado el compromiso, la delegación regresará a Alicante, aunque sin Messi ni otros jugadores que serán liberados, y permanecerá allí hasta el 18 de noviembre, fecha en la que concluirá la concentración.
Cabe recordar que estaba previsto un segundo partido preparatorio ante India, pero finalmente el enfrentamiento fue cancelado.