Chumil regresa a casa tras brillar en Europa y se prepara para los Centroamericanos

El ciclista tecpaneco, Sergio Chumil, regresó a Guatemala la tarde del martes 14 de octubre tras cerrar el año competitivo en Europa y ya piensa en los Juegos Centroamericanos.

Sergio Chumil culminó una exigente temporada 2025 con un destacado quinto lugar en el Trofeo Tessile & Moda, en Italia, el pasado domingo 12 de octubre, y su participación en La Vuelta a España en septiembre. De regreso en el país, el pedalista de 24 años, originario de Tecpán, Guatemala, ya se prepara para representar al país en los Juegos Centroamericanos.

"Tuve la oportunidad de estar casi en la mitad de La Vuelta a España. Fue una vuelta bastante dura para mí. Al final me tocó sufrir un poco por un virus, pero gracias a Dios me fui recuperando y logré terminar de la mejor manera", relató Chumil sobre su experiencia en una de las competencias más importantes del calendario internacional.

Chumil ofreció su mejor desempeño en las competencias desarrolladas en Europa a lo largo del año. (Foto: Burgos Burpellet BH)

El corredor, integrante del equipo español Burgos-BH, señaló que su meta es seguir creciendo: "Ahora mi objetivo es trabajar para hacer mejores carreras el próximo año y estar siempre en la pelea". También aprovechó para enviar un mensaje a las nuevas generaciones: "Me gustaría motivar a los jóvenes y niños a practicar deporte, pese a estar en un país donde la cultura del ciclismo es escasa. Ojalá eso mejore y que los jóvenes den el cien por ciento en cada etapa y en cualquier disciplina que practiquen para cumplir sus sueños".

Un año histórico

El tecpaneco hizo historia al convertirse en el primer ciclista guatemalteco en completar La Vuelta a España, donde finalizó en el puesto 69 de la clasificación general. Recordó que uno de los momentos más complicados de la competencia se dio durante las etapas 12 y 13, cuando un virus afectó al equipo. "Fue una experiencia difícil. Tuvimos que recuperarnos para terminar las etapas finales", comentó. Aun así, completó las 21 jornadas, algo que calificó como "un sueño hecho realidad".

El ciclista confirmó además la extensión de su contrato con el Burgos-BH por dos años más, un reconocimiento a su disciplina y rendimiento.

En estos momentos se realiza una conferencia de prensa en el Salón Autonomía de la CDAG como recibimiento para Sergio Chumil, quien viene de participar en la Vuelta a España y Mundial de Ruanda. #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/rwE9fHYxxy — CDAG (@CDAG_Guatemala) October 14, 2025

Nueva meta

Ya en Guatemala, Chumil enfoca sus esfuerzos en los XII Juegos Centroamericanos, cuya sede para el ciclismo de ruta será el Circuito de Quetzaltenango. Competirá el sábado 18 en la contrarreloj individual, prueba en la que parte como favorito por ser el campeón nacional, y el domingo 19 en la ruta, donde buscará nuevamente ser protagonista.

"Me toca correr este sábado y domingo, y espero estar a la altura de todos los demás corredores", dijo con humildad el pedalista guatemalteco.