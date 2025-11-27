Los argumentos de la jueza para cerrar proceso penal contra Pedro Cuevas

-

El cantante guatemalteco, Pedro Cuevas, enfrentó un proceso penal, acusado de agresión sexual. Una jueza dictó sobreseimiento a su favor por considerar "incongruencias"en la acusación del MP.

La denuncia penal en contra de Pedro Cuevas fue presentada en 2021 por su expareja, Florecita Cobián, por hechos cometidos entre 2019 y 2020, en contra de una menor, hija de ambos.

Los detalles del caso se conocieron durante este 26 de noviembre, luego de que Cobián realizara una denuncia pública en sus redes sociales. El mensaje se difundió luego de que la jueza Mayra Méndez, del juzgado de Femicidio de Chimaltenango, dictara sobreseimiento a favor de Cuevas, "cerrando irrevocablemente el proceso" en su contra.

Esta resolución fue en la misma línea a una dictada en 2023 durante la audiencia de primera declaración, en la que resolvió falta de mérito a favor de Cuevas.

En ambas resoluciones, la jueza, insistió en que la investigación no estaba sustentada y que había incongruencias por algunas palabras utilizadas en la parte acusatoria.

Los argumentos

Durante cuatro años, el proceso penal se había dilatado y la denunciante, indicó, que encontró varias barreras: fiscales que no agilizaban la investigación, revictimización hacia la niña y excusas para llegar a un juicio, según detalló Cobián.

Abogados querellantes en el caso, explicaron que si bien la jueza tomó una decisión, al inicio, la investigación tuvo falencias por parte de personal del Ministerio Público, pues hicieron que la niña declarara en varias ocasiones y que eso fue utilizado por la jueza en sus argumentos.

"La Corte Interamericana ha dicho que cuando un niño o una persona ha sido objeto de violación o agresión sexual no se le puede exigir que sea muy detallista sobre todo en dar las fechas, horas y lugares porque se ha demostrado que un hecho como ese impacta mucho en las personas que han sido víctimas. Entonces, durante todo ese tiempo desde que Florecita puso la denuncia el 16 de agosto de 2021, el Ministerio Público hizo un mal trabajo porque revictimizó en muchas ocasiones a la nena. Entonces, la niña fue llamada a declarar unas tres o cuatro veces. La defensa dice que son siete u ocho, que es mentira, la niña fue a declarar ministerialmente como tres veces para aclarar unos extremos del proceso", afirmó el equipo legal de Cobián.

Al principio, la psicóloga del MP de la Antigua Guatemala, (lugar en donde se interpuso la denuncia) dijo que no había señales de abuso sexual, pero el psicólogo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), estableció que sí. Posteriormente, la psicóloga del MP, reencauzó el informe.

"Cuando la evalúa el psicólogo, es como a los ocho días después de la denuncia. Él (el psicólogo) sí encuentra elemento de abuso y dice que la niña tiene un daño psicológico y que todo lo que narra es congruente con un daño psicológico, que todo lo que es congruente. Es decir que le da veracidad a lo que ella dice y recomienda no más entrevistas, que no se victimice más porque el Ministerio Público seguía intentando preguntarle. La Fiscalía (de la Mujer de Sacatepéquez) no quería investigar adecuadamente, esa es mi percepción", concluyó el equipo legal.

En la primera declaración, según los abogados de Cobián, la jueza indicó que el MP no fue claro en colocar en la acusación sobre en qué parte del cuerpo en específico fue vulnerado. Y en la etapa intermedia, lo volvió a mencionar, pero cuando el Instituto de la Víctima intentó que se modificara la acusación a razón que la jueza estuviera convencida de las palabras utilizadas, esta le dijo que no podía proponer cambios de esa naturaleza.

"Se pidió que se modifique la parte donde dice que le tocaba la vagina por vulva, que es lo que dice el médico ¿verdad que así se le llama esa parte? Y, como eso ya acomodaba la acusación a lo que ella había dicho en un principio de que no, no estaba bien, lo niega. Entonces, cuando viene la jueza resuelve que no accede a la petición porque no se puede pedir una corrección de fondo sino sólo de forma y eso es mentira, la ley dice que el querellante puede pedir que se corrija dentro de la acusación todas aquellas cuestiones que hayan quedado fuera del proceso y que sean importantes para determinar el delito, es por eso se le dice a la señora juez, que el MP vuelva a poner en la acusación que es vagina", comentó el abogado.

Los querellantes consideran que se aprovechó de un tecnisismo, por un cambio de palabra, para cerrar el caso. Además, la jueza indicó que la declaración de la niña no podría probar la acusación en un juicio, por lo que dictó el sobreseimiento, lo que también consideran fuera de lugar, porque en esa etapa procesal, la jueza no puede valorarlo como una prueba.

"Hay varias sentencias de la Corte Interamericana en donde lo que dicen que la evidencia es el cuerpo de la víctima y que la niña declaró y que ella, en la etapa intermedia, no puede valorar pruebas porque ella no puede decir si lo que está diciendo la niña es verdad o es mentira, se le dijo a la juez. Aparte, tienen que venir todos los testigos que están en esta acusación a declarar ante el juez y es el juez el que va a verificar si lo que están diciendo es mentira o es verdad, pero también tienen que venir los médicos para explicar, principalmente los psicólogos, porque todos los psicólogos que han evaluado a la nena, encontraron daño que lo que ella dice es cierto. Si no hay prueba médica, eso no cambia que la tocó y eso es agresión sexual", expuso el abogado de los querellantes durante la audiencia.

La jueza Mayra Méndez dictó sobreseimiento a favor de Pedro Cuevas por un "término" utilizado en la acusación del MP. (Foto: OJ)

Ahora, los abogados de la querellante, presentarán una apelación ante la Sala Regional Mixta, para solicitar que el caso no se cierre y que Cuevas enfrente juicio en donde se conozcan las pruebas y se pueda determinar su culpabilidad o inocencia.

Florecita Cobián dijo a Soy502 que la intención de hacer el caso público es buscar apoyo, ya que durante cuatro años solo se ha dilatado. Además, porque teme por la seguridad de su hija, ya que al cerrarse el caso, cesaron las medidas de seguridad.

La reacción de Pedro Cuevas

Soy502 contactó a Pedro Cuevas para conocer su versión sobre este caso y la acusación en su contra, pero se limitó a decir que no opinaría porque la denuncia de su expareja era por celos.

En mayo de este año, cuando se conoció que quedaba ligado a proceso, Cuevas habló con Soy502 y aseguró que era una denuncia espuria para perjudicar su carrera y negó los hechos.

"La jueza dijo que había determinado la falta de mérito por todas las mentiras que dijeron, mentiras porque tendría que contar toda la historia, para que se entere, porque si no solo se ve por encima. Realmente lo que es, ella se inventó eso y puso a la niña a que dijera esas cosas, un montón de cosas horribles que dijeron, pero que no son ciertas", explicó el cantante en aquella oportunidad.

Además, Soy502 intentó hablar con el abogado del cantante, pero tampoco respondió a las llamadas ni a los mensajes. Si Cuevas o su abogado deciden compartir con el medio su versión de los hechos, esta nota se actualizará.

*Por protección de la víctima se ocultaron detalles de su declaración y de los hechos denunciados*