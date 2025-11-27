Esta fue la acusación contra Pedro Cuevas y el proceso en su contra

-

El cantante guatemalteco fue acusado de agresión sexual y estuvo ligado a proceso penal, aunque en la etapa intermedia, una jueza le dictó sobreseimiento.

EN CONTEXTO: Florecita Cobián denuncia a Pedro Cuevas y pide justicia

En 2021, el cantante guatemalteco, Pedro Cuevas, fue denunciado por agresión sexual en contra de una niña de entonces 5 años.

Durante varios años, el caso no prosperó. Fue hasta en mayo de 2025, cuando la jueza Mayra Méndez, de Chimaltenango, lo ligó a proceso penal, pero solo porque la Sala Regional Mixta así lo ordenó al otorgar una apelación.

Soy502 publicó en ese momento la acusación contra Cuevas y cómo el proceso penal estuvo detenido y sin avances por varios años, pues la defensa del cantante lograba atrasarr el mismo con acciones legales o logrando cambiar de judicaturas.

Al quedar ligado a proceso y con medida sustitutiva, el MP tuvo seis meses para concluir con la investigación y recientemente entregó el acto conclusivo.

Este 26 de noviembre, se desarrolló la audiencia de etapa intermedia.

Sobreseimiento contra Cuevas

La jueza Méndez resolvió dictar sobreseimiento por considerar que no había suficientes indicios en su contra. (Reiterando la resolución que dictó en la primera declaración).

El caso no había tenido repercusión mediática, pues se había protegido la identidad de la denunciante y víctima. Sin embargo, la madre de la víctima y expareja de Cuevas, Florecita Cobián, decidió hacerlo público por temor a que algo malo le pase a su hija.

Cronología del caso:

2021 Pedro Cuevas fue denunciado. El caso es conocido por un juzgado en la Antigua Guatemala, pero Cuevas recusó a los jueces y no se desarrolló la audiencia.

2023 El caso llegó a Chimaltenango, la jueza de Femicidio Mayra Méndez le dictó falta de mérito. Los querellantes apelaron la resolución ante la Sala Regional Mixta

Noviembre de 2024, la Sala otorga la apelación y resuelve que Cuevas debe quedar ligado a proceso penal y en prisión preventiva

Mayo de 2025, la jueza Méndez convoca para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala, liga a proceso a Cuevas, pero le otorgó medidas sustitutivas

Noviembre 2025, jueza Méndez en audiencia de etapa intermedia le dicta falta de mérito.

Cuevas lo niega

En mayo pasado, Cuevas habló con Soy502 respecto del caso, aseguró que era una denuncia espuria para perjudicar su carrera y negó los hechos.

"La jueza dijo que había determinado la falta de mérito por todas las mentiras que dijeron, mentiras porque tendría que contar toda la historia, para que se entere, porque si no solo se ve por encima. Realmente lo que es, ella se inventó eso y puso a la niña a que dijera esas cosas, un montón de cosas horribles que dijeron, pero que no son ciertas", explicó el cantante en aquella oportunidad.