Ariana Grande y Ethan Slater habrían cancelado planes de boda

  • Con información de Eligia Hernández/Kevyn Girón/Colaboradores
18 de octubre de 2025, 15:28
Los rumores sobre la boda de Ariana Grande y Ethan Slater habrían llegado a su fin. (Foto: X)

La distancia y las discusiones habrían afectado la estabilidad de la relación.

Los rumores sobre una posible boda entre Ariana Grande y Ethan Slater habrían llegado a su fin. Según reportes del Daily Mail, la relación entre la cantante y el actor se ha tornado "tóxica", y ambos habrían decidido cancelar sus planes de matrimonio.

Slater y Grande se conocieron en el set de rodaje de "Wicked" en 2022. (Foto: X)

Fuentes cercanas aseguran que la pareja, que no ha sido vista junta en varios meses, enfrenta dificultades para mantener su vínculo sin afectar sus carreras.

Grande y Slater hicieron pública su relación en julio de 2023, cuando se mostraban inseparables en eventos y alfombras rojas. Sin embargo, la última vez que se les vio juntos fue en abril de este año.

Grande con Slater en la premiación de los Oscar, este año. (Foto: X)

La distancia y las discusiones habrían deteriorado la relación. Slater no acompañó a la artista a los MTV VMAs, donde ella obtuvo tres premios.

Actualmente, Ariana se enfoca en la promoción de Wicked: For Good, mientras allegados aseguran que la pareja podría separarse definitivamente tras el estreno de la película.

