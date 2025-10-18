Ariana Grande y Ethan Slater habrían cancelado planes de boda

La distancia y las discusiones habrían afectado la estabilidad de la relación.
Los rumores sobre una posible boda entre Ariana Grande y Ethan Slater habrían llegado a su fin. Según reportes del Daily Mail, la relación entre la cantante y el actor se ha tornado "tóxica", y ambos habrían decidido cancelar sus planes de matrimonio.
Fuentes cercanas aseguran que la pareja, que no ha sido vista junta en varios meses, enfrenta dificultades para mantener su vínculo sin afectar sus carreras.
Grande y Slater hicieron pública su relación en julio de 2023, cuando se mostraban inseparables en eventos y alfombras rojas. Sin embargo, la última vez que se les vio juntos fue en abril de este año.
La distancia y las discusiones habrían deteriorado la relación. Slater no acompañó a la artista a los MTV VMAs, donde ella obtuvo tres premios.
Actualmente, Ariana se enfoca en la promoción de Wicked: For Good, mientras allegados aseguran que la pareja podría separarse definitivamente tras el estreno de la película.