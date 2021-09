Arjona reveló el nombre de las canciones de su álbum "Negro" y agregó un detalle

Como es su costumbre, Ricardo Arjona se adelantó e hizo revelaciones de su esperado álbum Negro, de una manera muy original y divertida.

"No hay sencillo. Mi consulta al equipo de Metamorfosis y Mundo Arjona de cuál era la canción para salir me dejó más confundido pero me encanta. No sabemos si está bien o mal… pero es muy divertido", escribió.

"Me estoy grabando, te digo una cosa: yo nunca me sentí más deprimido y más feliz en mi vida, pero lo que yo les mandé y les pedí fue que me ayudaran a escoger el sencillo, ¡y ustedes me mandan esto!", explicó mientras los fanáticos que tuvieron la oportunidad de escuchar un adelanto opinaron qué canción debía salir primero.

Así salieron a la luz los nombres de las 14 canciones del material:

1. De la ilusión al miedo.

2. El bobo.

3. A dónde va el amor.

4. Penthouse.

5. Me quedaré.

6. Inventario.

7. Fluye.

8. Yo me vi.

9. No cambia nada.

10. Pienso en ti.

11. El flechazo y la secuela.

12. En vida.

13. Ella sabe.

14. Mal por ti.

"No hay sencillo entonces... ¡Vamos sin sencillo! 14 canciones", concluyó en el clip y dijo que lanzará Negro de una sola vez sin un tema de preferencia.

Aún falta que diga en qué fecha estará disponible Negro en las plataformas digitales, los fanáticos deberán estar pendientes.