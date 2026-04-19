Asesinan a adolescente mientras hacía ejercicios en un parque en Villa Nueva

Un menor fue localizado sin vida tras ser atacado con un arma de fuego mientras se ejercitaba.
TE PUEDE INTERESAR: Así rescataron a trabajadores que cayeron a un pozo en Villa Nueva (Video)
Una hombre fallecido por heridas de arma de fuego fue localizada en el kilómetro 14 de la carretera que conduce hacia el Pacífico, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva.
Según reportes de los Bomberos Voluntarios, los socorristas evaluaron a un adolescente de aproximadamente 14 años; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Según la información preliminar, la víctima fue atacada mientras realizaba ejercicios en un parque de la zona.