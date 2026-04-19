Jugador agrede a árbitro durante partido en Cobán, Alta Verapaz (video)

El incidente ocurrió tras una falta que inicialmente fue con tarjeta amarilla y pasó a roja durante el partido.
TE PUEDE INTERESAR: Esto dijo Ana Lucía Martínez antes del juego contra Costa Rica:
En medio de un ambiente tenso durante un partido de fútbol, un árbitro fue agredido por un jugador del equipo Las Pacayas en Alta Verapaz.
Las imágenes muestran el momento en que el futbolista identificado como Gerson, al intentar interceptar el balón, empuja a un rival, movimiento que derivó en una falta.
En un inicio, el árbitro sancionó con tarjeta amarilla; sin embargo, la decisión generó una reacción verbal agresiva por parte del jugador.
Ante esta conducta, el referí rectificó la sanción y mostró tarjeta roja. En ese instante, mientras el juez central se alejaba, el futbolista lo agrede con un golpe a la altura del rostro. Además, intentó agredirlo nuevamente mientras sus compañeros trataban de calmarlo.
Tras el percance, el silbante decidió dar por terminado el juego debido a la falta de condiciones de seguridad para continuar con el compromiso.
El hecho ocurrió en el paraje San Germán, en Alta Verapaz.