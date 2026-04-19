Se prevé calor intenso y lluvias para este domingo 19 de abril

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El clima de este domingo será en gran parte cálido y soleado con ingreso de humedad en algunas áreas.

El calor continuará predominando en el clima en Guatemala este 19 de abril, con un ambiente mayormente soleado durante gran parte del día y pocas nubes en la mayoría de regiones.

Según el Insivumeh, durante la mañana podrían presentarse algunos nublados en zonas montañosas y hacia el Caribe, pero en el resto del país predominará el cielo despejado.

Además, las temperaturas seguirán elevadas, especialmente en el sur, oriente y norte, donde podrían alcanzar entre los 35 y 40 grados.

Las temperatura podría llegar a 40 grados en algunas regiones. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Para la tarde y noche el ingreso de humedad favorecerá la llegada de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente desde el sur hacia el centro del país, así como en regiones del occidente y norte.

También se prevé viento del norte en el Altiplano Central y en los Valles de Oriente.

Estas condiciones podrían dar lugar a tormentas locales con lluvia intensa, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Autoridades advierten sobre posibles altas temperaturas en algunas regiones y otras con tormentas severas. (Imagen: Insivumeh)

Ante las elevadas temperaturas se recomienda mantenerse hidratados, el uso de protector solar y precaución por posibles incendios forestales en algunos sectores del país. En el caso de las lluvias mantenerse informado en canales oficiales y mantenerse alertas en zonas vulnerables.