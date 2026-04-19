Municipal vence a Marquense y vuelve al liderato del Clausura

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Municipal venció 3-1 a Marquense en el estadio Marquesa de la Ensenada por la penúltima jornada del Clausura 2026, gracias a los goles del argentino Christian Hernández y de los canteranos Jefry Bantes y Rudy Muñoz.

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El partido se retrasó 1 hora 20 debido a una espesa niebla que impedía la óptima visibilidad en la cancha. Pese a eso la gente abarrotó las gradas y esperó para apoyar a los leones.

Muñoz sacó un zurdazo pasado el mediocampo para anular toda posibilidad de empate felino al 90+3, cuando los locales estaban volcados al ataque. El guardameta uruguayo Javier Colli estaba fuera de su zona y no pudo hacer nada.

FT | Marquense 1-3 Municipal

¡Victoria de garra en San Marcos!



El #EquipoDelPueblo luchó de principio a fin para llevarse tres puntos de oro a casa. ¡Seguimos en la pelea directa por el liderato!



¡Gran esfuerzo, equipo! @BetcrisGuate #VamosRojos pic.twitter.com/iKJy08NSPa — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) April 19, 2026

Sirvió para ratificar el liderato escarlata, que sumó su segundo triunfo consecutivo, tras haber ganado el Clásico 1-0 el pasado miércoles.

Antes, Bantes le devolvió el triunfo a los rojos al aprovechar un balón rebotado en Diego Casas, tras un disparo de Muñoz. El goleador charrúa había empatado el juego por la vía del penal después que el árbitro Christopher Corado marcara una polémica falta de Aubrey David sobre Andy Ruiz, al 50.

Marquense pudo salvarse del descenso de una vez por todas, pero ahora tendrá que sufrir hasta en la última fecha en la que recibirá a Guastatoya

El argentino Christian Hernández abrió el marcador al minuto 38 al ganarle la espalda a Fernando Fuentes y disparar de zurda ante la salida del portero uruguayo Javier Colli.